Kiko Matamoros: "Isabel Preysler quiere denunciar por las informaciones que niegan la ruptura por celos"

María Patiño ha ido relatando lo que ha pasado entorno a la pareja y es que según ella la ruptura se habría dado por una cuestión económica. La colaboradora ha empezado hablando sobre que el entorno de Mario Vargas Llosa afirma que hace dos años Isabel Preysler empezó a leer un libro que le indicó que su relación se estaba acabando y en ese instante según el entorno de Mario le dice Isabel que los gastos de 'Villa Meona' tienen que ir a medias y Mario le dice: 'Isabel, tú me pediste que me divorciase de mi mujer y hacerlo rápido tuve que ser muy generoso y no tengo tanto dinero', todo según su entorno.