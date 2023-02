Su apoyo y su defensora: Así habla Marisa Martín Blázquez de su relación con Antonio Montero

Sin embargo, no es la primera vez que se sincera, que habla de sus dudas, pero siempre ha dejado claro que es la mujer de su vida: “Si se anunciara el fin del mundo, me abrazaría a ella”, confesaba en 'Sálvame'.

Ahora, Antonio teme cómo reaccionará Marisa a sus palabras y es que su mujer siempre ha querido que lo que tenga que ver su relación, quede en la intimidad: “No me gusta que lo hable porque es nuestra privacidad”, decía en ‘Sálvame’.

Sin embargo, no tenía problema en decir que respalda cada palabra de Antonio: “Todo lo que cuenta Antonio no es un secreto para mí, lo tenemos hablado, no somos una pareja que tenga secretos”, decía.