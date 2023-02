Pipi Estrada desvela el mensaje que recibió de Terelu Campos sobre su hijo Borja y hace la croqueta

Pero ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando vio el nombre de Terelu en la pantalla del móvil? Pipi confesaba que puso cara de sorpresa y sintió interés al instante: “Cuando lo leí me relajé y me tranquilicé”. El colaborador nos leía las palabras de Terelu: “No sabes cuánto me alegro de que haya ganado Borja, es un gran hombre, nunca te escribo, a veces te contesto, pero merecía ganar por él mismo”.

Eso sí, Pipi dejaba claro que ya no quiere un perdón de Terelu por lo que hizo en el pasado: “Está cobrando, no quiero que me perdone, ya no quiero perdón”. Y es que tienen pendiente una deuda tras el conflicto judicial que les enfrentó. Pipi calcula que ya habrá pagado en torno a los 60.000 euros aunque Carmen Borrego negaba, cree que la cifra está más cerca de los 45.000. En todo caso, el colaborador celebra estar cerca del total: 73.000 euros.