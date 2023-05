Jorge Javier Vázquez: "Creo que es Tamara Falcó quien dictamina con quién sí y con quién no se puede relacionar Íñigo Onieva"

Jorge Javier Vázquez se ha mostrado muy duro en sus palabras sobre Tamara Falcó e Isabel Preysler. Cree que han sido "muy ingratas" con Boris Izaguirre, a quien no perdonan el artículo que escribió sobre la marquesa de Griñón a raíz de sus polémicas palabras sobre la sexualidad. Además, el presentador de 'Sálvame' ahora no obtiene respuesta cuando intenta contactar con Íñigo Onieva y cree que el motivo es el mismo...

Por todo ello, Jorge Javier se siente un tanto "utilizado", pero tiene una teoría: está convencido de que no es Íñigo sino su prometida "quien dictamina con quién sí y con quién no se puede relacionar Íñigo".

Muchos no entendían que tomara esa decisión con él pero el presentador recordaba que abordó las polémicas palabras de Tamara sobre sexualidad en un congreso sobre la familia.

De hecho, Jorge Javier no entiende la actitud tanto de Tamara como de su madre, Isabel Preysler, con Boris Izaguirre y es que el escritor firmó un artículo crítico contra Tamara por el mismo tema: "No se lo han perdonado y yo escribí en mi blog, y lo mantengo, que me parece que Preysler y Tamara se han portado fatal con Boris".