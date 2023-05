“A él le habrá sentado fatal quedarse sin trabajo”, imagina Arancha, que no tiene relación con su primo y quiere seguir así: “No quiero saber nada sobre él”.

Pero ¿Supone para ella un alivio el fin de ‘Sálvame’? Arancha respondía que de alguna forma sí porque no hablará: “Ya era hora, si no habla de su familia ¿De quién va a hablar?”

Arancha no tiene mucha fe en que su primo sepa buscarse la vida tras el fin del programa porque no tiene la perspectiva de que sea “muy currante” y añadía: “Él no tiene nada, a ver qué hace por ahí”.