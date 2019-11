Jorge Javier y el director del programa pican a Belén Esteban con Mila Ximénez y ‘GH VIP’: “Ya no te voy a hacer la ensaladilla, por meter mierda”

"Alberto no empecemos... Ya me está diciendo que Belén Esteban está muy disgustada porque se salvó Mila Ximénez", ha comenzado Jorge Javier 'Sálvame Naranja' . Y es que la colaboradora ya ha contado en más de una ocasión que el concurso de su compañera no le está gustando nada e incluso cuando la concursante estaba nominada, ha mostrado su deseo porque abandone Guadalix.

Tanto el director del programa como el presentador han querido picarla un poco con este tema a pesar de que al principio del programa Belén ha contado que se alegraba por su compañera. "He sido muy sincera y he dicho que quiero que gane Adara porque es la que me ha entretenido aunque haya visto un avance en Mila", decía Belén. Pero han continuado poniéndola en apuros y ha saltado, produciendo las risas de sus compañeros: "De verdad Alberto… ya no te voy a hacer la ensaladilla por meter mierda. Me he enfadado contigo", le ha dicho al director de 'Sálvame'.