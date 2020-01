Jorge Javier Vázquez, tras su vuelta de vacaciones, ha bromeado sobre la nueva situación política tras la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno. “¿Te has dado cuenta que pese a los presagios, España no se ha roto? No vi ninguna grieta… España igual, sin romperse", le ha dicho al director del programa entre risas. Y ha querido aclarar su postura: "Que bien sabe Dios que yo no soy independentista", pero cree que muchas veces, si las cosas se "rompen", no pasa nada.