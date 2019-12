Kiko Matamoros afirma que la familia de Adara tiene “una carta” que a veces enseñan y otras no: “Hugo sabe de qué va”

"La familia de Adara tiene una carta guardada que a veces enseñan y a veces no, está confirmado que lo tienen por escrito y no tiene nada que ver con lo que se ha dicho, hay un ítem más", ha afirmado Kiko Matamoros en ‘Sálvame’ con respecto a la ‘batalla’ entre la familia de Adara y Hugo Sierra. Es algo que el colaborador pudo leer en el teléfono de Rafa Mora y sobre lo que ha añadido: “Yo no sé lo que es pero ellos reconocen que existe algo y Hugo sabe perfectamente de qué va”.