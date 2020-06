La abuela de Iván planta cara a la madre de Oriana: "Enséñale valores a tu hija"

Cristina Marzoli asegura que su hija solo es un juguete para el extronista

"Iván no se moja, busca más que estar en la tele y un contacto físico. No me gusta que mi hija sea juguete de nadie", ha afirmado Cristina Marzoli. A la abuela de Iván estas palabras no le han hecho ninguna gracias y así se lo ha hecho saber a la madre de Oriana.

"Si mi hijo se casara con Oriana se tendría que casar con Oriana y con su madre. Vinieron a buscarme a atocha. Se metió ella, una tal Cristina, yo no la conocía. Le dije que era la madre de Iván y se le puso la cara que no veas, se puso con el móvil a hacerse la tonta. Le tuve yo que dar conversación. Estoy indignada, me da mucho coraje la gente falsa", ha contado Vicky en plató. Entre carcajadas Jorge le ha pedido que imitara la cara de la venezolana y ella no se ha hecho de rogar.

El programa ha llamado por teléfono a Cristina y las defensoras de ambos concursantes han podido hablar en directo. "¿Qué te ha hecho Iván? No lo conoces de nada. Le tienes que dar a tu hija valores, no decirle que bien lo que has hecho", le ha recriminado Vicky.