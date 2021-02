La aclaración de Kiko Hernández por su ausencia en ‘Sálvame’: “No he tenido COVID”

El colaborador durante la hora como presentadora de ‘Sálvame’ de Lydia Lozano la ha interrumpido para hacer una importante aclaración sobre su estado de salud, lo ha hecho porque han dicho varias cosas de él, como que ha estado enfermo de coronavirus. “Por cierto no he venido estos días no porque he tenido COVID, ni haya tenido COVID-19”, ha asegurado Kiko Hernández, pero no ha querido dar el motivo real.