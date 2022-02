Adela González Acuña se incorpora al equipo de ‘Sálvame’

“Mi incorporación a ‘Sálvame’ es, ante todo, un reto al que me asomo con el vértigo de formar parte del equipo líder de las tardes y, sobre todo, con mucha ilusión. Mi pasión es la comunicación, contar historias, y siempre lo he hecho con un estilo propio, natural y cercano. Aunque ya he presentado programas de entretenimiento en otras cadenas y también con La Fábrica de la Tele, sumarme al equipo de ‘Sálvame’ supone para mí probar un nuevo registro, un tono desenfado con el que aportar datos e informar de historias que entretienen y emocionan”, ha asegurado la periodista ante su próximo estreno en el programa.