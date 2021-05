Todos los colaboradores de ‘Sálvame’ vieron anoche la última gala de Supervivientes, en la que Agustín Bravo fue expulsado de la isla . Alexia Rivas, ya en plató, continuó diciendo las frases que, supuestamente, el mítico presentador iba diciendo en el barco encallado, del tipo: “Esto no va a tener audiencia porque el barco encallado es una mier**”.

De hecho, de las pocas declaraciones que ha hecho Agustín sobre su sobrina han sido sobre esa boda, a la que no asistió a pesar de ser una familiar. Según Kiko Hernández, Agustín no está muy orgulloso de esta parte de su árbol genealógico y no quiere que Techi le nombre.