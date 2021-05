" Me alegro tanto por vosotras dos, de verdad , lo estáis bordando vais a llegar lejísimos", ha asegurado Agustín a sus compañeras. " Gracias Mediaset , gracias a Bulldog, a todo el equipo de esta edición. Me voy con pena pero esta aventura tiene siempre un final feliz, vuelvo con mi familia. Ojalá nos veamos muy pronto ".

Jordi le ha anunciado al concursante que su mujer estaba viéndole en directo y le ha dedicado un bonito mensaje. "Cariño, te amo. He sentido que os necesitaba más que nunca pero he aguantado también por las dos. Te amo vida mía, amo a Álex. Gracias por dar la cara en televisión que sé que aunque trabajes en el medio no te gusta. El amor lo puede todo", ha dejado claro.