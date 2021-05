El rifirrafe de Belén Esteban y Jesús Manuel en 'Sálvame: "Yo también vengo aquí a trabajar"

Noticia que no ha gustado a Jesús Manuel porque, como él ha asegurado, nunca ha vendido su vida. Declaración que ha replicado Belén Esteban, que aunque ha vendido sus intimidades en ocasiones, cree que esto no tiene nada que ver para que la gente pueda ir a hablar de ella y de según que cosas.

"A mí me resulta incomodo porque yo no soy un personaje famoso, soy un personaje popular. Yo no estoy aquí por vender mi vida, yo estoy aquí por un trabajo. El día que salgan mis amigos, mi familia, mis parejas,... Eso, cogeré y me iré", ha explicado Jesús Manuel. El colaborador opina que tanto de él, como de Gema López, no sería justo que fueran a hablar y que sería capaz de dejar el programa si esto sucediera: "Este programa es maravilloso, pero hay tres tipos de personajes. Uno decide hacer su trabajo sin contar su vida, sin contar sus historias, buenas y malas. Mi vida y mi intimidad la vendo yo".