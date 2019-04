El padre de Alejandro Albalá está decepcionado con su hijo: le acusa de vetarle y no cogerle el teléfono

telecinco.es

José Manuel Albalá está decepcionado tras la salida de su hijo de 'GH DÚO'. No le gusta la reacción de Alejandro (que se enteró en directo del conflicto mediático entre sus padres y su hermana) y le acusa tanto de no cogerle el teléfono (hasta en ocho ocasiones) como de vetarle para que no pudiera recibirle en el plató del programa. José Manuel se ha marchado, Albalá lo ha negado vía whatsapp y su padre ha vuelto a salir de su casa para responder a la 'pulla' de su hijo...

Alejandro Albalá ha estado tres meses en la casa de 'GH DÚO', ha sido tercer finalista y, nada más poner un pie en el plató, se ha enterado del conflicto mediático que sus padres y su hermana han mantenido. Sus padres se separaron cuando él era muy pequeño, pero su padre reapareció de pronto en el cumpleaños del hijo de Isa Pantoja (exnovia de Alejandro) y la madre de Alejandro lo consideró una provocación.

Lo mismo pensaba su hija Marta, que visitaba 'Sálvame' días después y sufría un ataque de ansiedad ante la llamada de su padre en directo. José Manuel le acusaba de hacer teatro y de llorar lágrimas de mentira y ella, entre lágrimas, le pedía: "Olvídate de que existo, no te quiero escuchar". Todo esto veía Alejandro en el plató de 'GH DÚO' y su hermana, en la grada, sufría un ataque de ansiedad. Él no daba crédito, no entendía por qué su padre había ido al cumpleaños y, apenas unas horas después, descubrimos la reacción de José Manuel.

Acusa a su ex de "orquestar" todo

Se declaraba “extrañado” porque el chico que ha visto no tiene nada que ver con el que viajó con él a Argentina hace solo unos meses. Entiende la presión del concurso, pero no que le haya vetado: “He intentado ir a abrazarlo y cuál es mi sorpresa que, por contrato, tiene firmado que no puedo ir ¿Perdona? Me he quedado frío”. Además, le ha afeado que no le haya cogido el teléfono en ninguna de las ocho ocasiones en que le ha llamado.

La respuesta de Alejandro Albalá

José Manuel creía saber por quién está “orquestado esto” pero su propio hijo, a través de un mensaje a Rafa Mora, lo ha negado: no le ha vetado y si no le ha cogido el teléfono es porque no le gusta lo que está viendo: “No estoy conforme con nada de lo que ha dicho o hecho”, ha escrito.

El aludido ya no estaba en directo, pero regresaba raudo para explicar que no era un veto, pero sí algo parecido: solo podían acompañarle tres personas en plató y eligió a su madre, a su hermana y a un amigo, lo que para José Manuel es una afrenta: “Lo que he escuchado me parece tan macabro y fuera de lugar que me voy a guardar todos los comentarios”.