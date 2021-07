Anabel y Omar entienden que el vuelo, las complicaciones por el coronavirus o la situación personal de cada uno pueden dificultar la asistencia de algunos invitados al enlace. La se muestra comprensiva y aceptará tanto las presencias como las ausencias: entenderá que haya quien no pueda o no quiera desplazarse: “Me gustaría que vinieran todos, pero no puedo obligarles”.

Parece que las cosas con el DJ han mejorado, con lo que podría asistir, pero no ocurriría lo mismo con Isabel Pantoja. La relación de tía y sobrina es cercana, pero parece que la cantante no viajará a Canarias: “Mi tía no tiene ganas de boda ni de trasladarse, no lo sé, me encantaría que viniera pero entiendo que no le apetece, igual que si Kiko me dice ‘no puedo o no me apetece”.