Sobrepasada y a lágrima viva: así fue la primera vez que Anabel Pantoja abandonó el plató de 'Sálvame'

La primera vez que Anabel Pantoja abandonó ‘Sálvame’

Al verla sentada en una silla al lado del director, las reacciones de los colaboradores no tardaron en aparecer. La primera fue Mila Ximénez, que aseguró que no podía más con la actitud altiva de la familia Pantoja. Por su parte, Gema López pidió a su compañera que se ganara “el sueldo” como lo hacían los demás.

Anabel Pantoja, emocionada y a lágrima viva, explicó que había abandonado porque se iban a tocar temas que le iban a doler y que ella había acudido a ‘Sálvame’ para hablar de la participación de Isa Pi en ‘Supervivientes 2015’: “Si queréis me siento, pero no voy a hablar del tema de mi tía y Mila”, dijo la sobrinísima.

La razón por la que Anabel Pantoja abandonó el plató

“Agustín os ha exigido a Raquel y a ti que no habléis nunca de Isabel Pantoja y que cuando se toquen los temas de la demanda no podéis estar”, aseguro Gustavo González. A esa información, Anabel respondió tajante: “A mí nadie me ha prohibido nada, me he negado a hablar de la situación de mi tía y del lugar en el que está (la prisión)”.