Anabel Pantoja, tras el problema de su novio Omar Sánchez en ‘Supervivientes’: “Lo pasé muy mal porque no lo reconozco”

Omar Sánchez ha protagonizado una polémica con sus compañeros de ‘Supervivientes’ acusándoles de haberse saltado las normas. Ahora, todos le acusan a él de traidor y Anabel Pantoja confiesa en ‘Sálvame’ que no es típico de su chico: “Lo pasé muy mal porque no reconocí a Omar”.

Para la colaboradora de ‘Sálvame’, fue un gesto de un “Omar desesperado” que no sabía “cómo comerse lo que había en el plato”. Por eso, aunque es su novia y tiene que defenderle, no lo hará justificando algo que no sea correcto. Eso sí, recordaba que no era él el que se había saltado las normas.