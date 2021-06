Anabel Pantoja: "Me salió mal la jugada"

Sin embargo, la aludida lo ha negado todo a su regreso de Honduras. “No me he gastado 12.000 euros, me he gastado 1.500”, aseguraba la colaboradora de ‘Sálvame’: “Me voy a Honduras con la esperanza de que con mi encuentro se suba par arriba, pero me salió mal la jugada”.