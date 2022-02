A Anabel le molestó mucho que Kiko dijera que quería ir a ver al padre de Anabel, que está enfermo, pero que ni siquiera levantara el teléfono para hablar con él: “Yo le he pasado el parte de mi padre todas las mañanas. Y es verdad que me ha escrito y me ha dicho: ‘Por favor, a ver si puedo ir a verle y tal’. Pero me da pena cuando dice ‘es que hablamos mucho’. Eso es mentira. Y mucho ay que te quiero. Me han entrado ganas de decir que eso es mentira”.