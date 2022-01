24 horas después, Anabel tomaba la palabra para comunicar su situación y lanzar una advertencia a la periodista de 'El programa de Ana Rosa': "No voy a consentir ninguna amenaza ni que me estén acosando al teléfono".

Y, mirando a cámara directamente, recordó que lo único que hizo fue contar lo que vio en primera persona y en la que ella considera que es su casa, dado que es la de su tía, Isabel Pantoja: "Voy a decir algo al aire, yo cuento lo que sucede en MI CASA, porque la considero mi casa, si no hubiera sido MI CASA no tengo derecho a contarlo, pero como es MI CASA y era MI SOFÁ, cuento lo que sucede".

Lejos de achantarse, la influencer tomaba la palabra y optaba por mostrarse más sarcástica que nunca: “A mí no te dirijas (...) Yo no estoy a tu nivel, no me hables, demándame y acuérdate del 31 cariño”. Además, le recordaba que hubo un "perdón" y que hay "testigos" de lo que sucedió.