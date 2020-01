Anabel Pantoja se enfrenta a Paz Padilla por un comentario: "Hay que dar ejemplo"

Anabel entendía el consejo pero se quejaba: “Tampoco hice nada malo, me contenté y lo único que hice fue irme a mi casa, me puse a cantar y no hice daño a nadie”. Sin embargo, Paz insistía en que hay otras formas: “Como presentadora tengo que decir que lo que hiciste no es recomendable, hay muchas maneras de pasárselo bien sin intoxicarse”.

A la colaboradora le molestaba esta palabra y zanjaba el tema diciendo: “A lo mejor no ha sido el mejor comportamiento pero tampoco he matado a nadie. A ver si me van a identificar de una manera que no soy, me conocéis perfectamente”.