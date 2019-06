Hablamos con los ‘reventados’, los no invitados a la boda de Belén Esteban. Kiko Matamoros, Antonio Montero, María Lapiedra y Gustavo González confiesan que les parece normal que no les haya invitado y desean a Belén que sea feliz. Antonio Tejado no se lo ha tomado del mismo modo y confiesa que está desilusionado con Belén: “Estoy dolido. Yo la hubiese invitado a ella, es un detalle de clases”, ha señalado.