Belén Esteban se rompe hablando tras no ver en Navidad a su madre: “Nos veremos muy pronto”

“Estas navidades han sido muy raras, ha estado mucha gente sola pero esto va para mejor y lo que no hemos celebrado y a los familiares que no hemos visto dentro de poco nos veremos muy pronto…”, decía Belén Esteban y no podía evitar las lágrimas.

La colaboradora de ‘Sálvame’ no ha podido celebrar estas fechas junto a su madre, que vive en Benidorm, y se rompía: “Ya no nos queda nada, un empujoncito y ya está, pero ha sido muy duro”.

Y es que su compañera, que no ha podido pasar la Navidad con su hija y sus nietos, ha decidido no celebrarla: “He dormido cuatro días, para mí no ha sido Navidad, he visto una serie y solamente quiero que pasen los días”.