"Ella no te habla cómo habla en el documental de como lo ha vivido. He encontrado a una mujer que me ha dicho una frase que la voy a decir porque la dice en el documental. Que lo único que no le habían quitado había sido la dignidad ", explica la colaboradora. " Está tranquila , lo que pasa que si que es verdad que ahora se le ha revuelto todo. Escúchame, aquí hay dos partes hablando, Dolores, Alicia, la familia… y ella ve todo".

“A mí me parece mal todo, pero lo que peor me parece es que ni el fiscal, ni los jueces, ni el jurado, ni el Estado, ni el ministro… hayan tenido una palabra de arrepentimiento, de perdón. Me parce vergonzoso que a esta señora no se le haya indemnizado con ni u duro ¡ni un duro! ¿A Alguien de nosotros nos han quitado 1 día de libertad? A mí no. A esta señora le han quitado muchos meses… yo creo que ya es hora de que alguien le pida perdón”, continuaba Belén Esteban en el plató de ‘Sálvame’.