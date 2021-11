Belén Esteban emociona a Loli 'La quiosquera' ofreciéndose a pagarle el arreglo de la boca: "Me recuerda a mi abuela"

Loli Pozo, 'La quiosquera' aún reclama la deuda a su ex amiga Isabel Pantoja : "Me debe 76.000 euros, hubo un acto de conciliación y ni se presentó", confiesa. La que fuese íntima de la tonadillera ha contado que ni si quiera puede arreglarse al boca porque no tiene el dinero suficiente.

Belén Esteban, que escuchaba con rabia en plató las declaraciones, ha mandando un contundente mensaje a la interprete de 'Así fue': "Yo te he defendido … Y lo he hecho, a mí nadie me ha obligado, hay cosas que no me han parecido bien y lo he dicho. Pero si Loli fuera tu madre…levantándose hasta las 5 de la mañana para abrir su quiosco, que no tiene para arreglarse la boca, yo me gustaría que recapacitaras un poco y pensases si no te da pena de Loli", ha brotado la colaboradora.