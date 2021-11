Belén Esteban no quiere hablar ni de Jesulín de Ubrique ni de su familia porque así si lo ha pedido su hija. Sin embargo, hay situaciones en las que la colaboradora de ‘Sálvame’ no puede morderse la lengua y acaba por responder con algún que otro zasca que nos da pistas de en qué punto está el conflicto.

En la última ocasión, el torero reaparecía ante la prensa para recoger un premio, pero guardaba un absoluto silencio. No abordaba los supuestos problemas que podría estar teniendo su hija Julia con su expareja y se mantenía serio ante las preguntas.

Los colaboradores hablaban de la mala racha de Jesulín pero Belén Esteban recordaba que hay más cosas en su vida: “Hay una persona que últimamente está teniendo muchas alegrías y no está disfrutando de eso”.

Lo que me joroba es que a una se le paguen las tetas y a la otra no se le pague ni la mitad de la carrera

"Aquí a cada uno le duele lo suyo y la pena es que a él no le duela lo que le tiene que doler", se quejaba una Belén Esteban, harta: "A una te niegas a pagar la mitad de los estudios y luego mandas a otra a Nueva York y así muchas cosas. ¿En 22 años una barbie embarazada?".

Y la polémica continuó, ya que la colaboradora de 'Sálvame' no podía evitar su indignación: "Lo que me joroba es que a una se le paguen las tetas y a la otra no se le pague ni la mitad de la carrera. Aquí sí que se ven hijos de segunda, gracias por nada".