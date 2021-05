Belén Esteban y Kiko Hernández se dan cuenta de una nueva mentira de Antonio David: "A mí me dijo que te había dado la entrevista gratis"

"Hicieron un reportaje pactado por el padre. Le pregunto hace cosa de 5 meses en la última entrevista que me da para 'Diez Minutos' si estaban las fotos pactadas con los hijos . Me dicen que sí. Que estaba todo pactado con ellos. Que repartían el dinero entre los tres ", aseguró Kiko Hernández.

"Esta mañana 'Lecturas' dice que es falso. Antonio David se queda en un hotel de 4 estrellas para hacer un reportaje a espaldas de los niños y es cuando Rocío se entera y le dice a Antonio David que no le gusta eso y monta un 3 de mayo que las fotos están guardadas en un cajón durante 5 años", añadió después el colaborador.

Belén y Kiko descubren que Antonio David mintió

"¿Tú le hiciste la última entrevista a Antonio David, no?", le preguntó Paz Padilla, pero era Belén Esteban quien saltaba: "¡Hombre! ¡Y se la hizo gratis!" , contestó.

"¿Perdona?", reaccionaba Kiko sorprendido. "A mí me dice cuando sale, le digo 'qué guay la entrevista con Kiko Hernández' y me dice 'Sí, la hice gratis por compañero", le contó ella. "Yo no voy a decir lo que cobró pero estuvimos toda la tarde negociando", reveló Kiko Hernández evidenciando que Antonio David Flores había mentido.