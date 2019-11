Belén Esteban responde a Kiko Hernández: "Si no hubiera superado lo que pasé en 'GH VIP', no le hablaría a Mila Ximénez"

Belén Esteban cree que Mila Ximénez debería ser la próxima expulsada de 'GH VIP', no le gusta el tipo de concurso que está haciendo su compañera, de hecho, lo calificó como "una mierda". Kiko Hernández, amigo de ambas, cree que Belén no ha superado las críticas que recibió ella concursando en el mismo reality y que necesita ayuda de un profesional para superarlo.

Sin embargo, la aludida lo tiene claro, lo ha superado y no necesita ningún tipo de ayuda: "Creo que no es para ir a ningún médico ni a un especialista, estoy hablado de Mila como concursante y no me arrepiento de haber dicho que salga expulsada". Eso sí, confiesa que no debió utilizar otro adjetivo para hablar del concurso de Mila: "Nefasto".