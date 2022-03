Terelu y María Patiño estaban dando paso a un vídeo sobre el actor cuando Belén Esteban no ha podido evitar intervenir para mandar un mensaje a su ídolo. "William Levy si me estás viendo desde Sudamérica te tengo un mensaje. Quiero ser Gaviota. Me encantas, como actor, como persona, te sigo en Instagram…", decía la colaboradora mirando a cámara.