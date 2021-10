La boda de Anabel Pantoja ha tenido inconvenientes hasta en el mismo día de la celebración. El tiempo que hacía en La Graciosa en el día más especial para la colaboradora de 'Sálvame' no ha acompañado . La calima y las fuertes rachas de viento hicieron que los invitados sufrieran a la hora de llegar a la isla, ya que para ello debían coger un pequeño barco desde Lanzarote.

En directo en 'Sálvame' veíamos cómo se aproximaba el barco al puerto de La Graciosa y los propios colaboradores sufrían (y no podían evitar reírse) ante las imágenes que evidenciaban que el fuerte oleaje no estaría haciendo muy agradable el viaje.

Belén Esteban fue de las primeras en salir del barco. Su rostro reflejaba que estaba mareada. La colaboradora de 'Sálvame' no dudó en atender al programa y con su vis cómica hablaba de cómo había sido el viaje en barco: "Ha habido muchas olas pero bueno. Si bueno. Me regaláis un crucero y no lo quiero", se reía.