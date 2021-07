Momentazo en ‘Sálvame’, Belén Esteban ha pasado del reproche contra María Patiño a meterse en la piel de Isabel Gemio bajando las escaleras de ‘Sorpresa, Sorpresa’: “¡Ay! Si no fuera por estos momentos”, decía la colaboradora.

Kiko Hernández quería saber cómo habían visto los colaboradores de ‘Sálvame’ a Rocío Carrasco durante la publicidad en el día de su debut en 'Sálvame', pero Belén Esteban nos contaba qué pensaba de su relato y María Patiño no entendía nada…

“No es por nada, pero eso no es lo que te ha preguntado Kiko”, decía María y Belén Esteban, mosqueada, le cedía el turno de palabra. María no quería hablar, por respetar el turno, pero su compañera se negaba y acababa por decirle: “¡Siempre estás corrigiendo, tía! ¡Anda que a ti no te hacen preguntas!”