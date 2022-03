Además, cree que nadie ha obligado a Marta a sentarse en un plat ó, a pesar de que ella vaya de víctima y diga que no ha tenido más remedio: “Yo tengo gente anónima a mi lado a la que se le ha dado también y yo no les he visto sentados defendiéndose”, ha expuesto.

Marta Riesco también hizo referencia en ‘AR’ a que Olga Moreno aún no se ha separado de Antonio David Flores. Belén Esteban fue muy clara al respecto y se puso en la piel de la ganadora de ‘Supervivientes’: “Yo, viendo esto, le llamó a él y le digo ‘dile a tu novia que cierre la boquita. Que cuente él por qué no se separa. Que tampoco entiendo a Olga, pero veo esto y me siento en una revista o en un ‘Deluxe’ y digo ahora me vas a ver a mí”.