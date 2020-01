Belén Esteban se harta ante la polémica con Mila: “¿Qué hace ahí mi foto? ¡Yo alucino!”

Tras ver la promo de la vuelta de Mila Ximénez al ‘Deluxe’, Belén Esteban no entiende por qué el conflicto se enfoca en ella. De hecho no entendía qué hacía es foto enfrentada a la de su compañera en la pantalla: “Yo alucino, tendría que haber más fotos ¿Por dos cosas que he dicho?”