Belén Esteban, muy contundente, responde tras las palabras Marta Riesco: "Llevar 25 años en televisión no es fácil y si estoy es por algo"

Marta Riesco sigue en el foco mediático y es que desde que confirmara en 'Ya son las ocho' la ruptura con Antonio David, muchas son las preguntas que se han generado a su alrededor. Belén Esteban siempre ha sido muy clara sobre lo que piensa de ella: "Es cantante, periodista… Ella no es anónima y está encantada”.

"Belén Esteban abrió la vida, contó sus penurias y yo me descojono de gente como ella. De gente que no ha hecho nada en la vida que estar con gente conocida, yo por lo menos he ido a la universidad", así respondía Marta Riesco a la princesa del pueblo.