Belén Esteban: “Quiero dejar claro una cosa: yo ya he dejado de hablar de Olga, que no la he criticado nunca, y de Rocío Flores”

El comportamiento de Rocío Flores en la última gala de ‘Supervivientes’, donde tuvo un fuerte enfrentamiento con el Maestro Joao, está dando mucho que hablar. La mayoría de los colaboradores de ‘Sálvame’ han reprochado esa actitud y Belén Esteban, además, ha querido darle un consejo:

“Yo entiendo los malos momentos que estará pasando Rocío Flores, entiendo que no tiene que ser fácil, yo la entiendo. Pero yo, según la vi ayer, no dejaría, si fuera alguien muy cercano a ella, yo no dejaría que fuera al plató”, aseguraba Belén.

“Yo quiero decir que cuando vas a un concurso, y lo digo por experiencia propia… a mí, hasta en mi propio programa me atacaron, menos dos compañeros, me dieron hasta en el carnet de identidad, muchos me faltaron hasta el respeto”, comentaba la colaboradora.