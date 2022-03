Sigue Telecinco en directo

Belén ha lanzado una divertida 'pullita' al presentador

Ambos se han tomado el asunto con humor

Belén Esteban ha aprovechado el cara a cara de Jorge Javier Vázquez y Gema López para quitarse una espinita que tenía clavada y lanzar una pulla al presentador. En su discusión con Gema, el conductor de 'Sálvame' le ha reprochado no haber asistido a su obra de teatro pese haberle invitado numerosas veces.

"A ti te duele que no vayas a las obras de teatro, pero luego nosotros te invitamos a los cumpleaños y no vienes. A mí me dolió mucho", ha dejado claro la ganadora de 'GH VIP 3'. Colaborador y presentadora se han tomado el asunto con humor y han terminado riéndose.

Jorge, a Gema López: "Hay veces que no me saludas cuando entro en plató"

Gema López y Jorge Javier Vázquez han hablado sobre su rifirrafe en 'Sálvame' por las deudas de Raquel Bollo. "Yo trabajo en ‘Sálvame’, no en ‘Ya son las seis’, el debate se amplia a todos nosotros, entonces no entiendo que te sorprenda, creo que es el juego de sálvame y lo estoy jugando bien. Me molesta lo del pedestal porque creo que diciéndome eso el que está en un pedestal eres tú", ha dejado claro Gema.