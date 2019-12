Belén Esteban critica la actitud de Toño Sanchís: "Va a morir matando pero no me afecta, lo he ganado todo"

Belén Esteban acudió a la gala en honor al Día internacional del Sida y donde resolvió las dudas sobre su situación con Toño Sanchís. Y es que la colaboradora se encuentra en pleno proceso judicial y solo le queda que la entrega de la casa se haga realidad. Casa que este año que viene tendrá ya en su posesión pero que no va a "ocupar". Además, ha contado que aun no sabe qué hará con ella pero que su idea es venderla.

La colaboradora no sabe si Toño podría estar utilizando dicha casa para fines publicitarios según se comentó, pero ha sido muy clara con la actitud de su exrepresentante: "Tiene esta actitud porque va a morir matando, pero a mí no me afecta. Lo he ganado todo y solo espero que la justicia ponga un día".