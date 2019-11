Belén Esteban responde a los golpes bajos de Sofía Suescun: "Cuando hablas de lo que me pasó hace siete años no me haces daño"

La madre de Kiko Jiménez ha arremetido contra Belén Esteban en una llamada telefónica en ‘Sálvame’ y nuestra colaboradora ha preferido no entrar. Eso sí, Belén ha contado que Sofía Suescun se ha metido con ella por redes sociales aludiendo al problema que Belén tuvo hace siete años y a esto, sí que ha querido responder: “Me es indiferente cariño, no me hacéis daño con eso”, ha dicho mirando a cámara.