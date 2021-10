Belén Esteban, sobre Antonio David y su separación: "Está jugando con este programa, con todos los de la tele y con toda España"

"Yo creo que no están bien, esto es cosa mía porque hace mucho que no hablo con Olga ni Antonio David , creo que algo pasa, pero creo que Antonio David está jugando con este programa , con todos los de la tele y con toda España. Y lo siento mucho", explica la colaboradora.

Laura Fa también ha querido dar su punto de vista de la separación: "De todas estas teorías yo creo que la más evidente es que les ha tocado a contra pie tanto a Antonio David como a Olga y no solo en el tema sentimental, ellos tienen temas empresariales y creo que no es tan fácil". Además, esto es algo que también tiene descolocada a Gema López, según ella ha desvelado: "Yo no recuerdo una separación en la que se hayan barajado tantísimas teorías y tan diferentes. A mí hay elementos que, de verdad, que se me escapan".