Belén Esteban, a Toño Sanchís: "Has recibido algo del juzgado, no hagas que vaya la policía judicial y un cerrajero"

Las últimas declaraciones de Toño Sanchís sobre Belén Esteban, su conflicto judicial y los contratos que él negoció para ella han acabado con la paciencia de la aludida. En primer lugar, Belén le ha recordado que ella no le ha quitado nada: “Tú has hecho que te quiten tu casa. Tú sabrás dónde tienes el dinero”.

Además, le ha hecho una pregunta que tiene que ver con la casa: “¿Has recibido hace poco algo en el juzgado, no? No hagas que vaya la policía judicial, un camión de mudanzas ni un cerrajero”. Y es que Belén lo tiene claro, va a cobrar “todo” y lo va a intentar “hasta el último de mis días”.

"Lo que has hecho conmigo es vergonzoso"

"Cobró el 100% de lo de las sartenes y no me dio un duro"

“Lo que has hecho conmigo ha sido vergonzoso, déjame en paz”, le ha dicho Belén que con su ya también célebre PÁ-GA-ME, nos ha contado algo más. Aludiendo al contrato de publicidad de unas sartenes del que ha hablado Toño, Belén ha explicado que ha tenido un juicio con él por esta cuestión porque el representante se habría llevado el 100%: “Lo cobró todo y no me dio ni un duro”.