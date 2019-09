Belén Ro, de las las lágrimas de Rocío Flores: “A lo mejor, a alguien que conoce la verdadera historia no le conmueve tanto”

Rocío Flores se emocionó en el plató de ‘GH VIP’ recordando a su abuela, Rocío Jurado. También contó que su padre, a pesar de los conflictos judiciales y la separación de su madre, tuvo buena relación con su abuela pero Belén Ro lo niega desde el plató de ‘Sálvame’. La colaboradora cree que su testimonio es tierno, no duda de ella, pero sí de su padre: “Yo no dudo que la niña quiera mucho a su abuela, pero Antonio David no tenía relación con Rocío Jurado”.

Pero también ha hecho un comentario que ha derivado en enfrentamiento con Raquel Bollo, firme defensora de la parte de Antonio David: “Sus palabras no me han emocionado”, decía Belén; “si quieres a tu amiga, esa niña es fruto de tu amiga y que no te remueva verla llorar…”, replicaba Raquel. La aludida reiteraba que le produce ternura, pero la polémica continuaba y concluía con una frase que despertaba todas las dudas: “A lo mejor a alguien que conoce la verdadera historia no le conmueve tanto”.