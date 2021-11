Bernardo Pantoja rompe con la 'amiguita' con la que estaba ligando: "No me esperaba esa puñalada"

Un comienzo de conversación que iba subiendo de tono cuando ella le asegura que su pareja no le satisface sexualmente: "Estás que no se te puede aguantar. Estar junto a ti sería el sueño más bonito y lindo del mundo. Yo quiero comerte todo lo que pueda, pero feliz, y a pasarlo bien, estoy deseando que venga ese día". Entre otras muchas cosas y Kiko Hernández termina enseñando un audio como prueba irrebatible de que la persona que ha mantenido estas conversaciones es el padre de Anabel Pantoja.

La emisión de estos mensajes no le han gustado nada a Bernardo Pantoja y en el día de hoy se ha vuelto en poner en contacto con su amiguita para zanjar la relación y le ha enviado el último y demoledor mensaje: "Yo no me esperaba esa puñalada por la espalda de ti. Judas vendió a Dios por treinta monedas, pero ahora te has venido tú. A ver cómo te gastas ese dinero, después vienen los problemas, acuérdate. Ahora estás a tiempo, ve a la iglesia y confiésate ante Dios y perdón porque has estado muy mal, fatal".