Kiko Hernández, sobre el enlace de Anabel y la salud de doña Ana: “No va a haber boda, si la hay, Isabel Pantoja rompe para siempre con ella”

Todas las miradas están puestas en la decisión que tomará Anabel, dada la gravedad de la situación, pero Kiko Hernández lo tiene muy claro: “Es que no puede haber boda. Yo tengo una visión y yo lo veo. Me cae muy bien Anabel, pero no va a haber boda. Y si no lo hace Isabel Pantoja rompe para siempre con ella, y Anabel no va a querer eso”.