Candela Acevedo reaparece tras someterse a un aumento de pecho y se enfrenta a Kiko Hernández

afirmaba que Tejado cedió 3.000 euros de su caché en el concurso para aumentar el de quien era su novia pero ella no sabe nada: no negoció y solo conoce la decisión final, que se la transmitió Antonio.¿De dónde vienen tus fuentes?”, preguntaba la exconcursante, señalaba a la representante de Antonio pero Kiko negaba que fuera su fuente.

Además, ha acusado al colaborador de ‘Sálvame’ de haber dicho en público que le gustaría que Antonio gane el reality para que le demande y el aludido no daba crédito a lo que escuchaba. Levantándose de su sitio, Kiko gritaba: “¡Eso no lo he dicho yo en la vida!”; pero Candela regresaba con más: “hace dos años te inventaste que estaba embarazada”; “¡¿Que yo he dicho eso?!”, se preguntaba el colaborador, negándolo. Y el enfrentamiento ha terminado porque Candela ha decidido quitarse el micro e irse a descansar al hotel tras su intervención.