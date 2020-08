Carlota Corredera comparte la mala experiencia que vivió con Miguel Bosé: "Nadie me ha tratado peor en la vida"

"Yo nunca tengo claro si se puede separar la persona del artista", reflexionaba Carlota Corredera antes de compartir la terrible experiencia que tuvo entrevistando a Miguel Bosé . "Yo admiro como cantante a Miguel Bosé, me parece una máquina que lo ha demostrado. Pero en las distancias cortas, yo le he conocido y puedo decir que nadie me ha tratado nadie peor en la vida ", confesaba.

"A mí me sudan mucho las manos y siempre lo paso mal al darla porque me da palo. La cara de asco no la disimuló. A partir de ahí todo fue a peor", recordaba Carlota. "Le empecé a entrevistar y en cada pregunta la cara iba a peor. Me trataba como si fuese la última mier**. Me dio la peor entrevista que he tenido", añadía contando con detalle cómo se produjo esa mala experiencia.