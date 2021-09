Carlota Corredera, muy dura con Kiko Matamoros: "Yo no soy su problema"

Carlota Corredera: "El día que carga contra mí en este programa, te aseguro que el origen de su cabreo no era yo"

"Yo no juego con tu trabajo, nunca lo he hecho"

"No sé por qué me atizas a mí. Durante mis vacaciones dijiste muchas cosas de mí y de mi trabajo"

¿Qué le ocurre a Kiko Matamoros? Esta es la pregunta que se están haciendo Carlota Corredera y todos los colaboradores de 'Sálvame' desde que ha regresado de sus vacaciones. La actitud crítica que está teniendo con el programa ha sorprendido a todos, "por qué se pone de ventilador de la mierda y aquí pillan más unos que otros, yo soy la que más pillo", ha asegurado la presentadora.

Jorge Javier Vázquez en su entrevista en la revista 'Lecturas' y habla largo y tendido de su compañero, "parece que está buscando su despido y poder presentarse así como una víctima del feminismo má́s radical".

En el plató, Rafa Mora ha salido en defensa de su amigo, y se ha referido al documental de Rocío Carrasco y la polarización de la sociedad en el caso de la hija de Rocío Jurado. "KiKo Matamoros hay cosas que no ha visto oportunas en esta docuserie pero no creo que lo haya hecho por lealtad a Antonio David", ha asegurado Rafa Mora, "creo que hay cosa que él no ha entendido".

"¿Pero cómo lo va a entender si no lo ha visto?", le ha dicho Carlota, "yo creo que sus opiniones creo que hay que tenerlas en cuarentena", ha puntualizado la presentadora. No puede dar credibilidad a una persona que opina de algo que no ha visto.

Después María Patiño le ha argumentado a Rafa Mora lo que había pasado con Matamoros y que todavía no entiende por qué dijo que se avergonzaba de este programa, que ha manipulado y que se ha sentido servil y se pregunta qué le ha pasado en estos 15 días que ha estado fuera en un viaje con su novia por África.

Carlota, a Kiko Matamoros: "Yo no soy su problema"

"Acabo de darme cuenta que en este programa se manipula y se edita de manera tendenciosa y que estamos engañando al público", ha reflexionado Patiño, "¿cuándo lo descubre?", le ha preguntado directamente a Mora.