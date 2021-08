Las palabras de apoyo de Jorge Javier a Carlota Corredera en su "momento de mayor desgaste personal y profesional: "Recuerda que también esto pasará"

No ha querido llamarla para no importunarla, "tengo muchas ganas de hablar contigo porque hablar contigo seguro que me va a ayudar" , le ha contestado Carlota Corredera.

Jorge Javier ha aconsejado a su compañera que es importante contarlo y no taparlo, y decir "estoy fatal y esto me está afectando", le ha dicho, es la única manera de coger impulso y aire, "me parece muy valiente decir que no estás bien, me parece una gran señal de valentía". Entiende perfectamente por la situación que está pasando ahora mismo Carlota Corredera y sabe que también afecta a las personas que la rodean.