Carlota Corredera se enfrenta a Kiko Matamoros: “Te pido públicamente que no vuelvas a hablar de mí en una exclusiva”

Además, ha vivido un momento de tensión con la presentadora. Todo empezó antes de su ingreso, cuando Kiko apareció en cámara con los efectos de un retoque estético, con evidente hinchazón en la cara y los labios. Laura Fa dijo entonces que la habían puesto unos labios de mujer, una cirujana confirmó que en el caso de las mujeres marcan más la zona del corazón y el comentario de la colaboradora tuvo la réplica en directo de la novia de Kiko, que le dijo que no hay distinción y que, por ejemplo, ella no tiene apenas labios.

Y, ahora que Matamoros ha dado una exclusiva, aludiendo al feminismo se ha quejado de que Carlota Corredera no afeara este comentario ni la actitud de Laura. “Me cansa que utilicemos el feminismo para atacarme, te pido públicamente que no vuelvas a hablar de mí en una exclusiva”, le ha dicho tajante la presentadora y es que no entiende que Kiko, con el que tiene una relación cordial, cercana y cómplice, no le haya dicho esto en privado y sí en público: “Me gustaría que nos respetásemos todos”.