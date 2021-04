Carlota Corredera, ante las dudas sobre Rocío Carrasco: "Hay cosas que no nos compete debatir"

Rocío Carrasco explicó en su entrevista que si no atiende las llamadas de su hija, Rocío Flores, es porque aún no está preparada para ello

Hay colaboradores que no entienden la postura de la hija de la más grande

"Yo no me puedo bajar a cuestionar a un equipo de terapeutas”, decía Carlota Corredera

Rocío Carrasco decidió sentarse en directo en plató para aclarar las dudas que han surgido a lo largo de la emisión de su documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Sin embargo, la entrevista también ha generado la polémica dado que Rocío explicó que si no atiende las llamadas de su hija es porque aún no está preparada para ello, como tampoco lo está su hija y Carlota Corredera apuntaba que hay cosas que no puede cuestionar.

En ‘Sálvame’, José Antonio Canales Rivera se preguntaba por qué si está arropada por un equipo de profesionales que la ayudan, no tiene a alguien que le asesore para retomar la relación con su hija, una opinión ante la que Carlota Corredera tomaba la palabra: “Si las personas que la han asistido le aconsejan que no está preparada… ya hay cosas que a nosotros no nos compete debatir, yo no me puedo bajar a cuestionar a un equipo de terapeutas”.

Ella ya se ha explicado, si hay quien tenga dudas, el problema ya no está en Rocío